24 Ore Daytona 2023 oggi | a che ora inizia | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) Mancano poche ore alla green flag dell’edizionedella 24 Ore di. L’appuntamento è per questa sera per assistere alle prime battute dell’opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la principale categoria statunitense riservata alle GT ed ai prototipi. Sono tante le attese per una competizione che segna il debutto delle LMDh, vetture che successivamente vedremo anche nel FIA World Endurance Championship a partire da marzo. Cadillac, Porsche, BMW ed Acura scaldano i motori, un primo vero esame dopo un’infinita serie di test in giro per il mondo. In base alle qualifiche, disputate domenica scorsa in occasione del ‘Roar before the Rolex 24’, in pole-position scatterà Acura con Shank Racing #60 davanti alla Porsche #7 ed all’ARX-06 #10 del WTR with Andretti Autosport. Primo posto in GTD PRO, invece, per Mercedes con ...