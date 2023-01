? LIVE! Atalanta-Sampdoria 1-0 | inizia la ripresa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023) IL TABELLINO1-0 Marcatori: 42? Maehle(3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Zortea, Ederson, Pasalic, Vorlicky, Muriel, Zapata. All. Gasperini(3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. A disp. Ravaglia, Turk, Murillo, Zanoli, Malagrida, Paoletti, Vieira, Yepes, Quagliarella. All. Stankovic Arbitro: Doveri Ammoniti: – Espulsi: – Note: 19.095 spettatori, incasso di € 364.496,40. Recupero tempo: pt 1? I GOL 42? – Gol dell’– Lookman di test colpisce il palo, la palla va in zona Hateboer che crossa di prima per l’accorrente Maehle che brucia la difesa doriana e insacca ...