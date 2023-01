? LIVE! Atalanta-Sampdoria 0-0 | Musso salva il risultato al 9?

(Di sabato 28 gennaio 2023) IL TABELLINO0-0 Marcatori:(3-4-3):; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Ruggeri, Zortea, Ederson, Pasalic, Vorlicky, Muriel, Zapata. All. Gasperini(3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. A disp. Ravaglia, Turk, Murillo, Zanoli, Malagrida, Paoletti, Vieira, Yepes, Quagliarella. All. Stankovic Arbitro: Doveri Ammoniti: – Espulsi: – LE AZIONI SALIENTI 9? – Gabbiadini cerca il secondo palo col sinistro da dentro l’area,respinge male in zona Augello, che col sinitro cerca la porta ma il portiere argentino è bravo a rialzarsi e col piedere sulla ...

La 20^ giornata di Serie A prosegue al Gewiss Stadium, dove i nerazzurri cercano il 5° risultato utile di fila. Gasperini conferma Boga insieme a Lookman e Hojlund, si rivede Koopmeiners dopo la squal ...