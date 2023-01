Ziliani | “Sulla Juventus sta per abbattersi un ciclone | potrebbe spazzarla via”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Paolorivela chesta perun, chespazzerla via dalla faccia della terra Laè al centro di un tweet esplosivo di Paolo. Su twitter il giornalista de Il Fatto Quotidiano rivela che il club bianconero subirà nuove sanzioni e penalizzazioni per gli scandali di cui è protagonista: : “La realtà è chesta perunchedalla faccia della terra. Saranno decine e forse centinaia i milioni che il club dovrà pagare per i suoi innumerevoli e smaccati reati finanziari. Il tariffario CGS parla chiaro”. Perla gravità degli ...

Thread di Paolosu Twitter paoloAnche se a tutti la cosa che più interessa sapere è se la #Juventus manterrà il posto in serie A oppure no, se l'UEFA la escluderà dalle coppe, se perderà uno o più scudetti, ...Serie A -contro John Elkann sui social dopo le ultime sue parole in una recente intervistaJuventus : "Questi parlano come se al mondo esistessero solo loro. Con rispetto: chi se ne frega se la ...

La Juventus rischia il baratro: le indiscrezioni sulla multa nei confronti del club e il serio rischio del fallimento: la situazione nel dettaglio ...Quest’ultimo non si pronuncerà sulla veridicità della decisione da parte della Corte ... è chi attacca duramente l’operato del club bianconero. Il giornalista Paolo Ziliani ha infatti scritto così su ...