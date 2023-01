Ziliani mostra le carte | ' ' La Juventus può essere spazzata dalla faccia della terra!' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Su Twitter per Paolo, giornalista, si è soffermato sulle ammende in arrivo per il caso plusvalenze che ha coinvolto la, altro aspetto crucialevicenda insieme a penalizzazioni e all'eventuale retrocessionesocietà bianconera. Peril rischio è che la Vecchia Signora possaletteralmentevia: "Anche se a tutti la cosa che più interessa sapere è se lamanterrà il posto in serie A oppure no, se l’UEFA la escluderà dalle Coppe, se perderà uno o più scudetti, un aspetto cui pochi guardano è quello delle ammende cui andrà incontro: beh, saranno enormi. –afferrmacome riferisce il sito sportevai.it. - Va detto infatti che l’art. 31 del Codice GS al comma 3 recita che ...