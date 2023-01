Zelensky a Sanremo | non solo Salvini | anche Calenda e De Magistris critici sulla sua presenza

"L'annunciata presenza dial Festival diè inopportuna e appare mera propaganda di guerra". A scriverlo, su Twitter, è proprio Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare ed ex ...... mala guerra la combatte per il suo popolo o gliela fa combattere per se stesso Per approfondire Ma perché dobbiamo sorbirciManeskin a, il baraccone ...

L’insopportabile coro degli indignati speciali per Zelensky a Sanremo Linkiesta.it

Zelensky al Festival di Sanremo: l'intervento arriverà prima dello spareggio finale Open

Zelensky a Sanremo Allora diamogli pure Ballando con le Stelle Nicola Porro

Sanremo: petizione intellettuali contro Zelensky al festival Agenzia ANSA

Caracciolo a La7: “Zelensky al Festival di Sanremo Mescolare orrore della guerra a spettacolo è… Il Fatto Quotidiano

dove qualche settimana fa Bruno Vespa aveva annunciato la presenza di Zelensky a Sanremo. Dunque, le più papabili a rispondere alle caratteristiche elencate da Fiorello sono Madonna, Ariana Grande, ...Anche per il Festival di Sanremo, quanto è opportuno che un festival della musica popolare italiana abbia uno spaccato di guerra con morti e bombardamenti in corso e quanto le due cose vadano ...