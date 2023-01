Zelensky a Sanremo | l’esperto di televisione | “Una scemenza dire che potrà sensibilizzare gli italiani | semmai si stuferanno di ascoltarlo”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’idea di trasmettere un videomessaggio del presidente ucraino Volodymyrdurante la serata finale del Festival diparte da un presupposto che Giorgio Simonelli definisce “una bugia clamorosa“. Docente di comunicazione radiotelevisiva, autore di volumi, saggi e articoli sul tema, grande esperto della(qui il suo blog per ilfattoquotidiano.it), Simonelli spiega come dal punto di vista della gestione del Festival l’intervento disia “un’iniziativa molto spregiudicata“, perché il suo appello sarà “qualcosa di non integro con il resto dello show”. Un intervento scomposto ma pure inutile. Per Simonelli, infatti, “chi dice cheva aperl’opinione pubblica, dice una. Gli ...

La partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo è definitivamente diventato il caso che ha scatenato la grande polemica sul Festival, come ormai tradizione per la kermesse. Ma chi ha avuto l'idea di invitarlo E come...Io non credo francamente che sia cosi' necessario avere il presidente Zelensky in un contesto cosi' leggero come quello di Sanremo. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ...

Continuano le polemiche sull'ospitata del presidente ucraino al Festival. Ma da Di Maio a Orfini c'è chi lo difende: "Ogni luogo è giusto" ...Ormai la polemica non si arresta più. La presenza di Vladimir Zelensky in collegamento con Sanremo in occasione del prossimo Festival di ...