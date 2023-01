Zelensky a Sanremo? Inopportuno | io non lo guardo Salvini accende la protesta Manifestazione per il No

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La guerra in Ucraina sta vivendo una nuova fase, dopo la decisione di Usa e Ue di inviare i tank a Kiev per difendersi dalla Russia, la reazione di Putin è stata una pioggia di missili, morti e distruzione. L'escalation del conflitto adesso è veramente in atto e le conseguenze sono difficili da prevedere. Per questo si sta alzando un coro di proteste in Italia per l'intervento previsto dial Festival di. Il collegamento del presidente ucraino sul più nazionalpopolare dei palchi - si legge su Repubblica - non è gradito da: Matteo, Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, Carlo Freccero, Maurizio Gasparri, Vauro Senesi, Fabio Volo, solo per citare i volti più noti. Di sicuro pesano e parecchio le dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega: "Mi chiedo quanto sia opportuno che il Festival della canzone italiana ...