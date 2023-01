Zelensky a Sanremo | anche Sgarbi nel fronte del no Pd spaccato | Cuperlo contrario | Orfini per il sì

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “farebbe bene a non partecipare al Festival diper non essere utilizzato come una velina da Amadeus”. Sono le parole del sottosegretario alla Cultura Vittorio, interpellato da Affaritaliani.it in merito alla presenza del presidente ucraino su Rai 1 nella serata finale del Festival di sabato 11 febbraio. “Il dramma del popolo ucraino è ormai noto in tutto il mondo, Italia inclusa, e non può essere utilizzata la presenza dial Festival per cercare un maggior successo in termini di ascolti”, spiega. Che aggiunge: “Dovrebbe essere proprio il presidente ucraino a scegliere di non partecipare per non essere in qualche modo utilizzato. La sua battaglia è nota in Italia e nel mondo e non c’è bisogno di intervenire al Festival. Comunicando aciò ...