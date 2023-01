Zelensky a Sanremo 2023 | il fronte politico del no da Salvini a Conte

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il presidente ucraino interverrà nella serata finale con un video registrato di un paio di minuti. Nonostante la politica sia già salita sul palco dell'Ariston in passato, la presenza diha fatto nascere grandi polemiche. La Rai conferma la messa in onda alla fine dell’esibizione di tutti i cantanti

È giusto avere il presidente ucrainosul palco del Festival diIn queste ore le dichiarazioni pro e contro si ...Da Salvini a Calenda e Conte, il video del leader ucraino crea dubbi La presenza dicontinua ad agitare la politica. Riuscendo in un certo senso a mettere d'accordo anche personaggi di partiti tradizionalmente in disaccordo. 'Mi chiedo quanto sia opportuno che il ...

Da Salvini a Freccero, no a Zelensky a Sanremo Agenzia ANSA

Zelensky a Sanremo fa un gran bene. Basta vedere chi non lo vuole per esserne sicuri Il Foglio

Zelensky a Sanremo, si allarga il fronte politico del "no": da Salvini a Conte e Calenda TGCOM

Caracciolo a La7: “Zelensky al Festival di Sanremo Mescolare orrore della guerra a spettacolo è… Il Fatto Quotidiano

Zelensky al Festival di Sanremo: l'intervento arriverà prima dello spareggio finale Open

Non è un unico no e non viene da una sola parte politica. Il fronte contro la presenza di Volodymyr Zelensky a Sanremo 2023 però si è allargato a destra e a sinistra. L'intervento del presidente ...In combutta con l’altro despota televisivo, Bruno Vespa, ha deciso di ospitare nella serata conclusiva del 73° Festival della Canzone di Sanremo un video messaggio del presidente ucraino Zelensky.