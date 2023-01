Zaniolo | tutto finito? L' indiscrezione | disastro per Roma e Milan

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tra Nicolòe larischiano di rimanere tutti infelici e scontenti. Il centrocampista, che nei giorni scorsi ha rotto definitivamente con squadra e ambiente, ha rifiutato la proposta del Bournemouth, pronto a mettere sul piatto tra parte fissa e bonus circa 35 milioni di euro. I giallorossi hanno aperto all'addio ma la destinazione non convince il giocatore, che accetterebbe la Premier League solo per un top club. Il Bournemouth infatti occupa la diciassettesima posizione e si trova attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Neanche l'ultimo summit tra gli inglesi e l'entourage diha dato esiti positivi. L'ipotesi, l'unico club che si è mosso in Italia, sembra a sua volta tramontata: il Diavolo non è disposto ad andare oltre un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla ...

...Pinto elo staff. Il portoghese ha ricevuto auguri da ogni parte del globo ma il suo focus è su come affrontare l'amico Spalletti capolista col suo Napoli, oltre a affrontare la grana, ...Niente Bournemouth per- Nel meeting andato in scena poco fa tra l'entourage del ...ciò, però, non è riuscito a convincere il giocatore che ha considerato il progetto del Bournemouth ...

Roma, ultimatum a Zaniolo: o Premier o stai a casa Corriere dello Sport

Zaniolo, la pista Bournemouth non è chiusa: oggi incontro con l'agente La Gazzetta dello Sport

Zaniolo blocca tutto ForzaRoma.info

Zaniolo, che tipo di giocatore è oggi e quali sono i suoi limiti L'Ultimo Uomo

Sportitaliamercato, alle 23 tutto sul caso Zaniolo Sportitalia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Oggi l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha incontrato la dirigenza del club inglese: si va verso il no Una notte di riflessione per discutere dell’offerta del Bournemouth. Nicolò Zaniolo attende ...