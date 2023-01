Zaniolo si prende una notte per decidere ma è intenzionato a dire no al Bournemouth Sky

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Secondo quanto riferisce sul suo sito il giornalista Sky Gianluca Di Marzio,sarebbe propenso a rifiutare il. Il giocatore della Roma si sarebbe preso laper riflettere, dopo un nuovo incontro tra il suo agente ed il club inglese, ma dall’entourage non filtra ottimismo sulla possibilità del trasferimento in Premier. L’esperto di mercato rivela: “Oggi pomeriggio è andato in scena l’incontro tra l’agente del calciatore Claudio Vigorelli e la dirigenza del. Una decisione non c’è ancora stata, ma la sensazione è chenon sia convinto dell’offerta del club inglese. Domani, dopo ladi riflessione, sarà data una risposta anche alla Roma. Ilha fatto di tutto per convincerlo: oltre all’aspetto economico importante, ...