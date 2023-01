Zaniolo non è il giocatore che ci aspettavamo

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Per i tifosi della Roma non si può dire sia una sorpresa. Sapevano che prima o poi sarebbe successo perché, come tutti i tifosi, sono in grado di prevedere quando la loro squadra gli spezzerà il cuore. E che Nicolòavrebbe finito col spezzargli il cuore – almeno a quelli che, pur sapendolo, volevano comunque credere in lui – lo si capiva fin dalla prima occhiata. Troppo bello per essere vero, troppo forte perché tutto andasse liscio; troppo bello e troppo forte e in più non è nato a Roma. E Nicolòha già spezzato il cuore ai romanisti due volte, una per ogni infortunio grave. Non che fosse colpa sua, sia chiaro, era semplicemente il suo destino. Che dolore però. È stato come se qualcuno avesse rotto il ginocchio a Elvis, il primo Elvis, quello dotato di un’energia animalesca che trascendeva i codici culturali dell’epoca, prima che il ...