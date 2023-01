Zaniolo non è convinto del Bournemouth | una notte per pensarci | domani la risposta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A meno di un'improvviso colpo di scena, Nicolónon cambierà squadra durante la sessione di mercato in corso. La proposta delinfatti non sembra averil numero 22 a ...

A meno di un'improvviso colpo di scena, Nicolócambierà squadra durante la sessione di mercato in corso. La proposta del Bournemouth infattisembra aver convinto il numero 22 a lasciare la Capitale per trasferirsi in Premier League ...- Calciomercato.itA quanto appreso, daè arrivato un rifiuto definitivo al trasferimento al Bournemouth. Le prossime ore saranno così di riflessione per il calciatore, che ...

Zaniolo, che tipo di giocatore è oggi e quali sono i suoi limiti L'Ultimo Uomo

Sabatini su Zaniolo: "Non ha colpe, non è andato a Trigoria con la pistola" Corriere dello Sport

‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “Zaniolo non vuole andare in una squadra di Serie B” ForzaRoma.info

Il Milan non rilancia per Zaniolo e vira su Ziyech. Ilic al Torino la Repubblica

Zaniolo ha detto no alla proposta degli inglesi. O Milan o Roma fino a fine stagione. Non escluso un nuovo tentativo del Milan nelle prossime 24/48 ore"."Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth. E il Milan ora frena”. Questo il titolo che si legge, in taglio alto, nella prima pagina de Il Messaggero. Il quotidiano si concentra sulla questione… Leggi ...