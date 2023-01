Zaniolo e Skriniar | futuro già deciso | ' Juventus arrogante'

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ... avvocato e agente, nel suo intervenuto a Calciomercato.it su TvPlay. Allegri - Calciomercato.itSi ... Per le cifre che leggo, credo che all'Inter convenga tenerlo per sei mesi'.- Calciomercato.

Dall'Inter a Roma e Juventus, da: Dario Canovi, avvocato e agente, interviene a Calciomercato.it su TvPlayUltimi giorni di una sessione di mercato che in Italia non ha regalato grandi colpi. I nomi più '...Le parole di Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, sulla situazione legata a NicolòAndrea Stramaccioni ha parlato a Centro Suono Sport 101.5 del rapporto trae la Roma. PAROLE - "ha dato tanto amore, ma ne ha anche ricevuto tanto. Ha sbagliato ...

Stramaccioni: 'Zaniolo dovevi fare come Skriniar, si può andare via con rispetto' Calciomercato.com

Stramaccioni: "Roma, Zaniolo guardi Skriniar. Ha sbagliato, giusto che i tifosi siano arrabbiati" TUTTO mercato WEB

Stramaccioni: "L'agente ha parlato, ma in campo Skriniar continua a dare il 100%. Zaniolo prenda esempio" Fcinternews.it

Stramaccioni: "L'agente ha parlato, ma in campo Skriniar continua a dare il 100%. Zaniolo prenda esempio" Fcinternews.it

TOP NEWS ore 24 - Le ultimissime su Skriniar-PSG, Zaniolo-Milan e Ilic fra Torino e OM TUTTO mercato WEB

La Roma di Mourinho, oltre alla difficile situazione legata a Nicolò Zaniolo, adesso deve fare i conti con un ... i nerazzurri starebbero cercando un degno sostituto di Milan Skriniar (destinato ...In occasione della ‘Giornata della Memoria’ la Divisione Calcio Femminile si unisce all’iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti e questo fine settimana dispone un minuto ...