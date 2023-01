You People | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 gennaio 2023) You, la nuova commediacon Jonah Hill e Eddie Murphy, sbarca ina partire da27 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. You, la nuova commediacon Jonah Hill e Eddie Murphy, sbarca ina partire da27 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. La nuova commedia vede nel cast anche Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny e Nia Long, mentre alla regia troviamo Kenya Barris, che sembra promettere agli spettatori tantissime risate e una storia piena di colpi di scena. "In questa commedia scritta da Jonah Hill e Kenya Barris una coppia scopre che gli opposti si attraggono, ma lo stesso discorso non vale con le famiglie. Youcon Jonah ...