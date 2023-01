XPeng - Due nuove elettriche per l' Europa

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Laè pronta a presentare due nuovi modelli dedicati al mercato europeo e ha diffuso un teaser anticipando l'evento che si terrà il prossimo 3 febbraio. Nell'immagine sono visibili due veicoli dalle caratteristiche ben diverse tra loro: una Suv e un modello dalla carrozzeria più bassa, che potrebbe essere una berlina. Entrambe le auto sono caratterizzate dalla firma luminosa di tutti i modelli del marchio, con la sottile fascia di Led che percorre l'intero frontale. Sbarco incon berline e Suv. Insono già ordinabili la Suv G3 e le berline P5 e P7. I nuovi modelli potrebbero ampliare l'offerta e, secondo alcune indiscrezioni, la loro identità non è un mistero difficile da risolvere: la crossover potrebbe essere la variante europea della Suv G9 da 4,9 metri già in vendita in Cina, mentre la ...

anni di vendite in crescita Il mercato italiano delle auto cinesi o costruite in Italia ... si va da Byd a Nio, da Xpeng ad Aiways, sino a Geely, Dongfeng, Chery e Saic . Con l 'avvento dell'...

