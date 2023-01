WWE | Riddle ha terminato la riabilitazione | riuscirà a tornare alla Royal Rumble?

Unscatenato vince il match dopo una manovra ad alto rischio dalla cima dell'impalcatura e ... poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt! Bray Wyatt è nuovamente ine il ...Il suo ruolo Farà da arbitro speciale nel Fight Pit Match tra Seth "Freakin" Rollins e Matt. Daniel Cormier farà da arbitro aExtreme Rules Daniel Cormier non ha mai nascosto la sua ...

Matt Riddle si sta divertendo molto lontano dalla WWE World Wrestling

Matt Riddle tornerà a lottare in WWE a febbraio The Shield Of Wrestling

Matt Riddle torna a farsi vivo sui social World Wrestling

RAW 30th Anniversary Report 23-01-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

WWE: Gli RK-Bro sono ormai un lontano ricordo, non li vedremo più insieme sul ring Zona Wrestling

Sembra che Matt Riddle abbia sfruttato al massimo il suo tempo lontano dalla WWE. Prima di diventare un wrestler professionista, ‘The Original Bro’ militava in UFC e sembrava avere una carriera molto ...Matt Riddle and MJF are two of the top names in WWE and AEW, respectively. Although Riddle has been away from WWE, his return seems just around the corner. He once faced the current AEW Champion, MJF, ...