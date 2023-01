WWE | Importante traguardo raggiunto per Royal Rumble

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Mancano oramai poco piu’ di 24 ore all’inizio di uno degli eventi piu’ attesi dai fan della WWE, ovvero la. Già da diversi anni la dirigenza si è “spinta” al punto tale da rendere l’evento “da stadio” cercando ampie location per permettere a moltissime piu’ persone di presenziare all’evento. Anche in questa occasione sembra che abbiano avuto ragione, dati alla mano. Le statistiche All‘Almodome erano stati concessi 40mila posti a sedere ma dato che le vendite sono andate a gonfie vele è stato aperto un ulteriore settore, aumentando di altri mille posti. Attualmente gli ultimi biglietti non ancora venduti sarebbero intorno ai 570 ma la dirigenza è sicura di arrivare tranquillamente al sold out.

Bianca Belair ha raggiunto i 300 giorni da RAW Women's Champion raggiungendo un'altra importante pietra miliare in WWE.Brock Lesnar è stato pubblicizzato per l'episodio di SmackDown di stanotte nonostante non ci sia ancora alcuna comunicazione della WWE.