Wanda Nara e Keita Balde | l' indizio social che infiamma il gossip | ' Stesso regalo a lei e alla moglie'

(Di venerdì 27 gennaio 2023)e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine del. Archiviata la loro separazione che per mesi ha tenuto banco nei giornali scandalistici di tutto il mondo, ecco che il calciatore ...

e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine del gossip . Archiviata la loro separazione che per mesi ha tenuto banco nei giornali scandalistici di tutto il mondo, ecco che il calciatore ...Commenta per primo Nella giornata di ieri la bomba di gossip rilanciata dalla Spagna: 'tradì Mauro Icardi con il compagno di squadra di allora all'Inter, Keita Balde '. Una notizia confermata dallo stesso centravanti oggi al Galatasaray che ha citato l'attuale moglie del ...

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con Keita Baldé TGCOM

Keita, attacco al veleno contro Icardi e Wanda Nara: "Sono stupidi, ecco la verità" Corriere dello Sport

Keita, la moglie attacca Wanda Nara e Icardi: "Sono stupidi, amano tutto questo" La Gazzetta dello Sport

Wanda Nara, l'infedeltà dell'ex lady Icardi in un dettaglio: il gossip Tuttosport

Wanda Nara e la moglie di Keita, scovato un clamoroso dettaglio che può aumentare lo scandalo Corriere dello Sport

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine del gossip. Archiviata la loro separazione che per mesi ha tenuto banco nei giornali scandalistici di tutto il mondo, ecco che il calciatore..Tra foto in topless e scollature audaci, Wanda Nara si diverte spesso a stuzzicare l’attenzione dei suoi 16 milioni di follower. Quest’ultima non è certo meno provocante.