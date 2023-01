Von der Leyen apre all’ipotesi di usare fondi Ue per costruire muri anti-migranti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La presidente della Commissione europea Ursula von deralla possibilità di utilizzare idel bilancio Ue per-migr. La svolta, come riporta La Stampa, è confermata dalla lettera che Von dereuropea ha inviato a tutti i leader europei in vista del summit straordinario del 9-10 febbraio. Nell’allegato, la presidente presenta un piano in 15 punti, il primo dei quali prevede di «rafforzare le frontiere esterne attraverso misure mirate da parte dell’Unione». Tra queste, c’è la «mobilizzazione diUe per aiutare gli Stati membri a rafforzare le infrastrutture per il controllo delle frontiere». La parola «infrastrutture» non era presente nella precedente bozza, ma è stata inserita dopo una ...

Leyen: "Combattere antisemitismo in aumento" "Ricorderemo sempre i milioni di vittime assassinate durante l'Olocausto. Ma il ricordo non è fine a se stesso. Dobbiamo fare un ulteriore passo ...'Una sfida europea che va risolta a livello europeo', ha scritto la presidente della Commissione, UrsulaLeyen, in una lettera in cui illustra il piano d'azione ai ventisette capi di Stato e ...

Perché Conte ha incontrato von der Leyen: il piano del M5s anti-Meloni EuropaToday

Migranti, il piano di Ursula von der Leyen: fondi Ue per costruire barriere ai confini La Stampa

Von der Leyen, affrontare i movimenti secondari dei migranti - Europa Agenzia ANSA

Migranti, von der Leyen scrive a leader Ue: "Serve risposta europea" Adnkronos

Lagarde, Von der Leyen e Metsola: l’Europa è donna Donna Moderna

Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera indirizzata ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. “Vi è la necessità di a ...La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è rivolta ai Ventisette a due settimane dal vertice per mettere in chiaro le priorità dell’esecutivo comunitario a proposito di uno dei ...