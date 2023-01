(Di venerdì 27 gennaio 2023) Le parti da anni si scontrano nei tribunali con esiti che talvolta premiano uno e talvolta l'altro. In questi giorni è tornato alla ribalta lo scontro del 2020 sulla raccolta fondi per il Covid

...da Salò (1524 - 1612) autore del Trattato del giuoco della palla pubblicato nel 1555 ine ... Già verso la fine del XV secolo,si usava più la mano per colpire la palla. E al posto dei guanti ...Così ho iniziato ad urlare : ho fatto anche un video della reazione, che poiho postato perché era troppo". "Ha iniziato a battere sulla porta del bagno, pensavo mi volesse uccidere o ...

“Volgare”, "Non fu truffa". Cosa è successo tra il Codacons e Fedez ilGiornale.it

Codacons vs Fedez, ecco la sentenza che ha dato ragione al rapper Adnkronos

Fedez batte il Codacons: non c'è stata diffamazione. Lui esulta sui social: «Col c... che vi pago» ilgazzettino.it

"Volgare, esibizionista". Pioggia di critiche per Aurora Ramazzotti ... ilGiornale.it

Aurora Ramazzotti criticata per l'outfit scelto al compleanno di Michelle TPI

Le parti da anni si scontrano nei tribunali con esiti che talvolta premiano uno e talvolta l'altro. In questi giorni è tornato alla ribalta lo scontro del 2020 sulla raccolta fondi per il Covid ...«Volgare», «eccessivo», «bruttissimo outfit»: questa volta il look premaman di Aurora Ramazzotti non ha convinto il popolo del web. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita nel ...