(Di venerdì 27 gennaio 2023)una copertina del nuovo numero - in edicola dal 2 di febbraio - alla top model tedesca, scomparsa prematuramente lo scorso 11 gennaio. Protagonista di oltre 200, tra cui quelle delle edizioni americana,na, britannica, francese, tedesca, spagnola e australiana diè stata la musa di celebri fotografi tra cui Peter Lindbergh, Herb Ritts, Richard Avedon, Helmut Newton, Irving Penn e Paolo Roversi. Nota anche per avere calcato passerelle più importanti negli anni ‘80 e ‘90 e per aver partecipato al video “Freedom” di George Michael insieme alle altre supermodel dell’epoca,viene ricordata nelle pagine di...

... in segno di protesta contro la presenza del leader ucraino e l'invio di armi da parte dell'... ha aggiunto ricordando anche il servizio glamour dalla moglie di Zelensky, Olena, su. 'Nel ...Li mettono in valigia, li fanno arrivare perfino sul tavolo della redazione deldella Gilded Age che, in un tacito sodalizio con Hollywood, consacra definitivamente la mania. This content is ...

Vogue Italia dedica una cover tributo a Tatjana Patitz GQ Italia

"Infinity Pool", tutto sul film horror più scioccante del 2023 Vogue Italia

Giornata della memoria, 8 libri per ricordare Vogue Italia

Julia Fox, consoliamoci perché anche casa sua è un delirio Vogue Italia

I parachute pants detronizzeranno i jeans Vogue Italia

Per la storia di Langosteria quella del 21 gennaio 2023 resterà per sempre una data storica. È infatti in questo giorno che ha aperto ufficialmente il nuovo ristorante del Gruppo a Saint Moritz, in ...Controllare il telefono prima ancora di alzarsi dal letto significa cominciare la giornata con un'iniezione di ansia. Che può avere conseguenze negative anche sulla produttività. Ce lo spiega qualcuno ...