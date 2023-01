Vogue Italia dedica la copertina del nuovo numero a Tatjana Patitz

... in segno di protesta contro la presenza del leader ucraino e l'invio di armi da parte dell'... ha aggiunto ricordando anche il servizio glamour dalla moglie di Zelensky, Olena, su. 'Nel ...Li mettono in valigia, li fanno arrivare perfino sul tavolo della redazione deldella Gilded Age che, in un tacito sodalizio con Hollywood, consacra definitivamente la mania. This content is ...

«Guardarla negli occhi era come fissare qualcosa di primordiale»: il mondo della moda ricorda Tatjana Patitz su Vogue Italia Vogue Italia

"Infinity Pool", tutto sul film horror più scioccante del 2023 Vogue Italia

Giornata della memoria, 8 libri per ricordare Vogue Italia

Julia Fox, consoliamoci perché anche casa sua è un delirio Vogue Italia

I parachute pants detronizzeranno i jeans Vogue Italia

Tra gli accessori di Kate Middleton non ci sono soltanto i gioielli reali, ma anche bijou e preziosi alla portata di tutti ...In nylon e dalla linea oversize, arrivano dalla cultura hip hop degli anni 2000, ora in versione sportiva o femminile ...