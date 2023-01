Vittoria e sorpasso | la Salernitana passa 2-1 a Lecce

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023)(ITALPRESS) –importante dellache, nel delicatissimo incrocio esterno del ‘Via del Marè, batte ilcon il risultato di 1-2. A deciderla per gli uomini di Nicola i gol di Dia e Vilhena, vana la rete di Strefezza per i pugliesi. Per i granata successo ein classifica, al termine di un match sin da subito intenso con lache trasforma in oro la prima palla buona in zona offensiva, grazie a Dia che raccoglie dal limite dell'area e fa partire un tracciante letale per Falcone. Campani avanti,colpito a freddo da unapimpante. Salentini in affanno, in difficoltà in mezzo al campo, con gli uomini di Nicola che fanno presto ad approfittarne, confezionando il raddoppio al 20'. Leggerezza ...