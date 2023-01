... non ha cambiato "condotta anche al raggiungimento della maggiore età, quando ha continuato a commettere reati, mostrando l'indole violenta anche nei confronti dell'ex, arrivando a colpirla ...Una donna di 47 anni, già vittima dida parte del suo ex compagno, ha segnalato al 112 ... era già stato ammonito del questore di Forlì, per precedenti stalking ai danni della ex, ...

Violenze ad ex compagna, divieto avvicinamento per 19enne Agenzia ANSA

Violenze all’ex moglie a Cameri, il pm chiede 7 anni e mezzo per un quarantenne La Stampa

Abusi e violenze sulla compagna, a Palermo poliziotto condannato a 4 anni e 8 mesi Giornale di Sicilia

Il re dei profumieri vittima di violenze Compagna condannata QUOTIDIANO NAZIONALE

Violenze fisiche e verbali contro la compagna, giovane denunciato a ... Fermo Notizie

Sorveglianza speciale con divieto di avvicinarsi alla ex compagna. E' la misura emessa dal tribunale di Roma nei confronti di un 19enne di Latina, su proposta del questore di Latina. (ANSA) ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cce714d3-5f0c-6847-eaa0-d8584d6d7e ...