Vincenzo Mollica festeggia i 70 anni con Fiorello | “Per me Rosario è come una benedizione”

70 anni di età. 70 di carriera. 70 anni di buone azioni. 70 anni di presenze nel mondo del giornalismo. Stiamo parlando del nostro, che non ha bisogno di presentazioni e che, benché nato in Emilia Romagna e benché abbia mosso i primi passi in Canada (dove il padre aveva trovato impiego), resta pur sempre un ...Roma -- il volto del TG1, conosciuto soprattutto per i suoi approfondimenti culturali che riguardano libri, cinema e musica - compie oggi 27 Gennaio, settant'anni. In tanti hanno voluto ...

Vincenzo Mollica compie 70 anni: la laurea in Giurisprudenza, il suo alter ego a fumetti, la prima... Corriere della Sera

Vincenzo Mollica compie 70 anni e Fiorello lo festeggia Agenzia ANSA

Vincenzo Mollica, la festa dei 70 anni fra l'omaggio di Topolino e l'amico Fiorello la Repubblica

Fiorello festeggia Vincenzo Mollica, gli auguri in coro e la commozione Corriere TV

Vincenzo Mollica, l'omaggio commovente di Fiorello Libero Magazine

Vincenzo Mollica spegne oggi 70 candeline. La proposta di Novella è di dedicare il balcone sanremese da cui raccontava la gara al giornalista ...Spegne oggi 70 candeline Vincenzo Mollica, uno dei più grandi appassionati e conoscitori del mondo dello spettacolo, volto amatissimo dal pubblico italiano da oltre quattro decenni. Con il suo stile i ...