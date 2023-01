Vincenzo Mollica da Fiorello per i suoi 70 anni. 'Essere qui è essere benedetti dalla vita'

(Di venerdì 27 gennaio 2023)compie 70. E l'amicolo inin trasmissione, a Viva Rai2, per celebrare in grande l'immensa carriera di uno dei pilastri Rai dell'ultimo secolo. Tra le solite gag del...

compie 70 anni. E l'amico Fiorello lo invita in trasmissione, a Viva Rai2, per celebrare in grande l'immensa carriera di uno dei pilastri Rai dell'ultimo secolo. Tra le solite gag del ...Laura Delli Colli, biografa di Monica Vitti, Enrico Lucherini,, Valerio Caprara, raccontano la vita e i successi del "quinto colonnello" della commedia cinematografica italiana; Mara ...

Vincenzo Mollica compie 70 anni: la laurea in Giurisprudenza, il suo alter ego a fumetti, la prima... Corriere della Sera

Vincenzo Mollica: «Festeggio i 70 anni con Fiorello. Non vedo più, ma so immaginare» Corriere della Sera

Vincenzo Mollica, la festa dei 70 anni fra l'omaggio di Topolino e l'amico Fiorello la Repubblica

Il ritorno del cronista Paperica: gli auguri a fumetti di Topolino a Vincenzo Mollica RaiNews

Topolino: l'omaggio per i 70 anni di Mollica la Repubblica

Il compleanno del giornalista, gli amici, la malattia: «Vivo felice. I miei rimpianti Bob Dylan e Mina». La festa: «Con mia moglie Rosemarie e mia figlia Caterina». Instagram: «Ora le recensioni le f ...Non sono molti gli umani ai quali è concesso il privilegio di entrare nel mondo di Topolino. Uno dei pochi privilegiati è Vincenzo Mollica: il suo alter-ego, il cronista Vincenzo Paperica, torna in ...