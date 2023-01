Video Empoli | Zanetti | ' ' De Winter straordinario contro l' Inter' '

L'allenatore dell', Paolo Zanetti, torna sulla vittoria di San Siro contro l'Inter ed esalta la prestazione di Koni De Winter. Guarda il ...Spazio quindi agli interventi coordinati da Elisa Bertelli, responsabile dei Servizi educativi del Comune di: alle 17.45 il regista e produttore della- testimonianza "Il valore della ...

Inter-Empoli 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

Video gol Inter-Empoli 0-1, highlights e sintesi partita MilanoToday.it

Empoli-Sampdoria 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Inter-Empoli, ricordate la mezza rovesciata di Ranocchia La Gazzetta dello Sport

Lazio-Empoli 2-2: video, gol e highlights Sky Sport

"Gli esami non finiscono mai... Non c'è tempo per festeggiare, ci siamo goduti una grande impresa con l'Inter ma poco dopo eravamo ...Il torino senza un terzino di ruolo dovrà rivoluzionare la formazione, Juric teme l'Empoli perchè ha schemi consolidati ...