Sul carattere di: "Viene da una famiglia molto seria e pacata. E' un ragazzo determinato ... Anche l'anno scorsofatta con Fiorentina e Lazio, invece poi è rimasto ad Empoli e chi non ...Il centrocampista serbo chevicino al Torino , probabilmente accetterà l'offerta dei ... infatti oltre a Baldanzi ai partenopei piace l'estremo difensore. Nell'attesa di capire se ...

'Vicario, sembrava fatta con questi due club, ma poi...' Calciomercato.com

Mercato Azzurro | Spunta un nome per il dopo Vicario - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Vicario, lo scopritore a CN24: "Vi racconto la sua crescita, ha un ... CalcioNapoli24

L'importanza di chiamarsi Guglielmo - PianetaEmpoli PianetaEmpoli.it

Zanetti: "Ecco perché Vicario è rimasto a Empoli..." Calcio Casteddu

È sempre tempo di calciomercato in casa Napoli, con il ds Giuntoli che si tiene pronto a qualsiasi affare in entrata e in uscita. In particolare, sembrano esserci ancora ombre sul futuro di Alex Meret ...Sul fronte calciomercato il Napoli si muove per il portiere del futuro, il profilo individuato arriva dall'Empoli ...