Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2023 ore 19 | 45

(Di venerdì 27 gennaio 2023)DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI. SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da Astral