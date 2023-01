Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023)DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E A 24. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA 24, MA SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN USCITA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINA TRA CORSO DI FRANCIA E LABARO IN USCITA; SEGNALIAMO CODE SULLA NOMENTANA BIS FINO A VIA RINALDO D’AQUINO; CODE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI ...