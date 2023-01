Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 gennaio 2023)DEL 26 GENNAIOORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALLA CASSIA BIS DOVE PER INCIDENTE CI SONO CODE IN DIREZIONE VITERBO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E FORMELLO PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA CASSIA VEIENTANA SEMPRE IN ESTERNA MA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE IN USCITA DA. TRA FIORENTINI E TOR CERVARA SITUAZIONE ANALOGA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA CAMBIAMO ARGOMENTO TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA METRE; QUESTA SERA ULTIME PARTENZE DA PORTA ...