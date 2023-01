(Di venerdì 27 gennaio 2023) - L'accusa, per tutti, è di diffamazione a mezzo telematico con l'aggravante delle motivazioni religiose, etniche o ...

- L'accusa, per tutti, è di diffamazione a mezzo telematico con l'aggravante delle motivazioni religiose, etniche o ...Denuncia dai carabinieri di Milano per alcuni post diffamatori e ingiuriosi pubblicati sul webpersone sono state denunciate dai carabinieri di Milano per alcuni post diffamatori e ......

Chef Rubio, due medici e un'infermiera tra i venti denunciati per le minacce a Liliana Segre AGI - Agenzia Italia

Ingiurie online contro Liliana Segre, 20 denunciati, anche chef Rubio Agenzia ANSA

Minacce online a Liliana Segre, 20 denunciati per i post diffamatori e offensivi: tra loro anche Chef Rubio Corriere Milano

Venti denunciati per ingiurie on line a Liliana Segre, c'è anche lo chef Rubio TGLA7

Shoah: 20 denunciati per ingiurie online a Liliana Segre, anche chef Rubio - LaPresse LAPRESSE

Sono stati identificati e denunciati per diffamazione aggravata dall'odio razziale per post e commenti disseminati sui social. I carabinieri li hanno individuati dopo la denuncia che Liliana Segre ha ...Ingiurie, minacce di morte, offese irripetibili. Sono venti le persone denunciate dai Carabinieri di Milano per gli insulti pubblicati sui social newtwork e diretti alla senatrice 92enne ...