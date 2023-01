Vasseur | «Non sono qui grazie a Leclerc Non c’è un pilota numero uno | viene prima la Ferrari»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il nuovo Team Principal della, Frederic, ha incontrato la stampa in conferenza, ieri, a Maranello. Sui quotidiani, oggi, cile sue dichiarazioni. Riportiamo le sue parole dal Corriere dello Sport. La cosa che più l’ha impressionata a Maranello? «La lista dei vini (ride). In realtà ero già stato qui perché ero in un team cliente, l’avevo visitata e conoscevo già alcune delle persone. Nessuna sorpresa, piuttosto ho notato che tutti cominciano a lavorare presto e finiscono tardi perché vogliono tornare a vincere. L’obiettivo è chiaro». Cosa ha fatto in queste prime due settimane di lavoro?: «Ho parlato a quattr’occhi con trenta-trentacinque persone, ho ascoltato i diversi punti di vista. L’atmosfera è molto positiva». Cosa c’era di sbagliato nelladel 2022? «Capire e ...

In una chiacchierata concessa a Carlo Vanzini, Fredericha raccontato per la prima volta le proprie sensazioni in merito al nuovo ruolo di Team ... Questa, ricordiamo,vince un titolo piloti ...ci saranno gerarchie, almeno inizialmente, tra Charles Leclerc e Carlos Sainz . Lo ha dichiarato Frederic, in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Il nuovo team principal della Ferrari, ...

Ferrari, l'ex: «Titolo Non importa che dice Vasseur, conta solo una cosa. Red Bull quasi al limite...» Formula1 Web Magazine

Leclerc-Sainz, la pista deciderà le gerarchie FormulaPassion.it

F1 | Ferrari: per Vasseur è strategico il rinnovo di Leclerc Motorsport.com - IT

F1, Vasseur: "Non sarò direttore tecnico Ferrari". VIDEO Sky Sport

Formula 1 | Vasseur non ha dubbi: “Ferrari è la mia sfida più grande” [VIDEO] F1grandprix.it

Il primo giorno di scuola per Fred Vasseur, l’uomo che ha vissuto fra pistoni e trofei. Pressione Neanche a parlarne. Il francese è rilassato in sella al Cavallino, come un ...Per Fred Vasseur il paragone potrebbe essere anche scomodo, ma in realtà la sua poltrona è già scomoda così, senza fare i conti con un passato ormai lontano. (ilGiornale.it) L'eredità è di quelle ...