Vangelo di oggi 27 Gennaio 2023 | Mc 4 | 26-34 | Video commento

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 27, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga”. “É il miracolo dell’amore di Dio che fa L'articolodi27: Mc 4,26-34proviene da La Luce di Maria.

Preghinoi nostri santi martiri per le nostre Chiese, per il popolo ucraino, affinché la predicazione deldi Cristo tocchi il cuore dell'uomo moderno e lo conduca al battesimo; mentre ...... sulle falde del monte Ararat (nei conni della Turchia), dove si posò l'Arca e si svilupparono ... L'ESEMPIO ARMENO Gli armeni - il primo popolo cristiano della storia, convertitosi aldal ...

“Gesù era pacifista”. Se lo chiedeva qualche giorno fa sul quotidiano La Stampa Vito Mancuso, uno dei più autorevoli collaboratori in fatti riguardanti la Chiesa. “Se è vero infatti - e la verità è t ...Non a casa il calendario liturgico romano pone la ricorrenza dei santi Timoteo e Tito il giorno dopo la celebrazione della Conversione di san Paolo. La motivazione non risiede solo nel fatto che quest ...