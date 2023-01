Valigia incastrata nella banchina | 47enne muore travolto da un treno

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Un italiano di 47 anni è mortoda unieri sera alle 21.50 alla stazione Termini di Roma. Sul posto è intervenuta la Polfer. Secondo quanto si apprende, si è trattato di un tragico incidente: alsarebbe rimasto incastrato il trolley tra il vagone e lae, forse nel tentativo di recuperare la, l'uomo è poi finito sotto unche era in transito al binario 9 per far rientro al deposito.