Valditara e gli stipendi più alti per i prof del Nord Bislacco e divisivo | medaglia al de - Merito

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Che avesse tendenze spudoratamente destroidi emergeva con chiarezza già dal curriculum. Che potesse inanellare così tante gaffes e proposte bislacche e divisive in meno di cento giorni, non lo ...

Una voce a favore della propostaè arrivata invece dai presidi. Aumentarestipendi al personale scolastico che vive al nord 'è una misura abbastanza sensata', ha detto all'Ansa Mario ...Da Azione il commento più aderente e sintetico: "dice sciocchezze". Nel governo dei ... Così distante, traaltri, da Gianni Cuperlo, checonsiglia di premiare, piuttosto,...

Valditara: “Gli studenti della Finlandia sono meno bravi in matematica rispetto a quelli italiani. No alle generalizzazioni sul sistema” Orizzonte Scuola

Valditara alla famiglia finlandese: in Italia prof di valore Il Sole 24 ORE

La risposta di Valditara alla famiglia finlandese: Docenti italiani ... Fanpage.it

Scuola, Floridia: "Proposta di Valditara contro il merito" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Scuola, dopo le polemiche Valditara precisa: "Mai parlato di stipendi diversi fra Nord e Sud" RaiNews

E' bufera sulle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione e del Giuseppe Valditara, in merito a finanziamenti privati alla scuola. “La scuola pubblica – ha affermato il ministro -ha bisogno di nuove ...(PRIMAPRESS) - ROMA - In piena polemica scoppiata per le affermazioni di ieri del Ministro dell'Istruzione, Valditara, circa le diverse retribuzioni dei docenti a seconda delle aree geografiche di ...