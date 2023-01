(Di venerdì 27 gennaio 2023) Si tratta di un turista di Rovigo di 55 anni che ieri sera non aveva fatto rientro in albergo; ora è in ospedale

Nonostante una notte passata a - 10 gradi, parzialmente sepolto da una valanga, è stato trovato vivo lo scialpinista che risultava disperso da ieri in. L'uomo, originario di Rovigo, è stato localizzato dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites grazie all'Arva, l'apparecchio elettronico per la ricerca sotto le valanghe. Lo scialpinista è ...... a 5 chilometri dall'abitato più vicino,Tedalda. Il corpo era in un sentiero isolato. L'... Proprio nel capoluogo dell'AltaTiberina, dove era stata per sbrigare commissioni, era stata vista l'...

Trovato vivo lo scialpinista disperso in val Badia: è sopravvissuto sotto una valanga l'Adige

Val Badia, scialpinista disperso ritrovato dopo una notte a -10 gradi sotto una valanga la Repubblica

Trovato vivo scialpinista disperso da ieri in val Badia Agenzia ANSA

Ritrovato vivo lo scialpinista disperso in Val Badia: notte a -10 mezzo sepolto dalla valanga ilgazzettino.it

Val Badia: trovato vivo uno scialpinista disperso da ieri, parzialmente sepolto da una valanga MountainBlog

Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Ritrovato vivo dopo 18 ore lo scialpinista rimasto sepolto sotto la valanga per 18 ore A volte i miracoli si ripetono. Ricordiamo infatti che a dicembre nel Voralberg una valanga aveva travolto una co ...