Usura e racket | il male che rischia di diventare una piaga sociale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Dal “bisogno di normalità” – lavoro, casa, famiglia – che si trasforma in un incubo, alle imprese attanagliate dai debiti, aziende in difficoltà. La pandemia che ha reso la vita ancora più difficile ad esercenti e imprenditori alle prese con mancati guadagni e il caro bollette. E così la mano tesa che sembra innocua, offusca la mancanza di consapevolezza dei rischi legati all’, spinge ad accettare l’aiuto che viene dall’io. Così imprese e persone comuni restano strozzate nella morsa dell’e del. Secondo l’ultimo “report nazionale sull’” di Confcommercio,sono due fenomeni fortemente presenti nel nostro Paese, ancor di più in conseguenza del covid e ora anche degli eventi bellici. I dati fotografano una situazione che coinvolge ...