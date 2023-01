Usa | Ron Klain lascia Casa Bianca | Zients nuovo capo dello staff

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ron, ildelaBanca, annuncia ufficialmente la sua uscita dall'amministraizone. In una lettera spiega che la transizione per la sua successione inizierà oggi e si concluderà ...

Klain, il capo dello staff dela Casa Banca, annuncia ufficialmente la sua uscita dall'amministraizone. In una lettera spiega che la transizione per la sua successione inizierà oggi e si concluderà ......del capo dello staffKlain arriveranno il 7 febbraio, in coincidenza con il discorso sullo stato dell'Unione. Il suo posto sarà preso da Jeff Zients, il funzionario che ha coordinato il piano...

