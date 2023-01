Uruguay-Ghana | la Fifa squalifica per quattro giornate Gimenez e per una Cavani

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Lacomunica la decisione in merito all’accerchiamento dell’arbitro Siebert da parte dei giocatori dell’, dopo l’eliminazione ai gironi del Mondiale in Qatar. Sono state inflittee Muslera e una ae Godin. La paura era che le squalifiche potessero essere scontate nei rispettivi campionati, in tal caso rivela Marca: “Nonostante lasia stata dura con Josema, la realtà è che l’Atlético ha tirato un sospiro di sollievo nel vedere che la sanzione non lo colpirà a livello di club . Il centrale potrà giocare normalmente per il resto della stagione per i rojiblancos ma non con undi cui è uno dei grandi leader. Al Metropolitan, in ogni caso, hanno avuto il precedente di Trippier e la sua sanzione che lo ...

La Commissione Disciplinare della Fifa ha usato il pugno di ferro sull', dopo i fatti relativi alla sfida contro ilai Mondiali di Qatar 2022. Le polemiche dell'immediato post - partita contro la squadra arbitrale, con la Celeste eliminata alla fase a ......1 a 1,6 volte superiore a quella dei più poveri , la Francia e l'si collocano nella zona di ... ma anche Senegal, Costa d'Avorio,) e alcuni europei (Moldavia e Romania) dove la spesa ...

Uruguay-Ghana, la Fifa squalifica per quattro giornate Gimenez e ... IlNapolista

Mano pesante della FIFA per i calciatori dell'Uruguay: Dovranno ... Fanpage.it

Ghana-Uruguay, squalificati 4 giocatori della Celeste per gli episodi del post partita Chiamarsi Bomber

Cavani alla radio spagnola: "L'arbitro che ci ha eliminato dal Mondiale va arrestato" La Gazzetta dello Sport

La furia di Cavani non si placa: Se squalificano me, devono sbattere ... Fanpage.it

Four Uruguay players have received suspensions after confronting the referee following their World Cup game against Ghana last month.Four Uruguay players have received suspensions after confronting the referee following their World Cup game against Ghana last month.