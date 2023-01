Uomini e Donne | Vittoria Deganello si sfoga sui social | “Sono un burattino che qualcuno deve manovrare a proprio piacimento?”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha recentemente raccontato, seppur non entrando nei dettagli, la spiacevole condizione in cui è costretta. Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Murgia, il padre della bambina che porta in grembo, l’ex corteggiatrice disi è trovata ad affrontare da sola la gravidanza perché abbandonata dal calciatore. Sebbene l’influencer abbia più volte affrontato l’argomento, recentemente ha svelato un ulteriore dettaglio in merito alla vicenda. Attraverso alcuni video,ha spiegato: Eccomi qui. Allora, in realtà non vi posso raccontarenei dettagli specificatamente perché non posso. Non per mia volontà, chiaramente. Ripeto: non è che non smetto mai di stupirmi, ma ormai reagisco ridendo e consapevole con chi ho a che fare. Io, come ben ...