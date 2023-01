Uomini e Donne ’shock’ | il corteggiatore di Gemma «ha fatto il p*rnodivo»? – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alessandro Sposito -e p*rnodivi? E’ questo il segreto che non ti aspetti di un protagonista di, venuto fuori a sorpresa nella puntata di ieri. Stranita dall’atteggiamento “morigerato” di Alessandro Sposito nei confronti diGalgani, con cui aveva avuto una breve ma intensa frequentazione, la dama Paola Ruocco, d’emblée, ha lasciato di stucco Maria De Filippi con l’inattesa rivelazione: “Mi chiedo come una persona che si vanta tanto di fare ilda giovane, poi si imbarazza se una donna gli apparecchia una tavola. Questa non l’ho capita“. Di fronte alla conduttrice, intenta a domandarsi di chi stesse parlando perché “giuro, io non so chi fa il“, la Ruocco ha ...