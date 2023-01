Uomini e Donne Magazine intervista Federico Nicotera | gli indizi sulla scelta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) A pochi giorni (si presume) dallaha rilasciato un’nella quale parla delle sue sensazioni prima di prendere la decisione finale e lancia qualcheo riguardo ai sentimenti che prova e alla paura che lo accompagna sin dall’inizio del suo percorso: quella di farsi male e di innamorarsi di una corteggiatrice che non lo ricambia come invece lui vorrebbe., l’diprima della“Pensavo di riuscire a gestire più facilmente delle conoscenze “parallele” (ride), invece appena sono spuntati i primi sentimenti la situazione é “degenerata”! ...

La dama del trono over di, Cristina Tenuta , intervista dal settimanale dedicato al programma, è tornata a parlare della sua frequentazione con Armando Incarnato e del recente litigio con Gloria Nicoletti per ...Lo pensavano lee gliimpegnati nella resistenza di Stalingrado. Lo hanno cantato nelle canzoni. Ed è stampigliato nelle pagine di storia, sin dalle classi elementari. Ma siamo diventati ...

Venerdì 27 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, da "Uomini e Donne" all'amore TGCOM

Uomini e donne, rottura tra Davide e Chiara: "l'altra" svela retroscena schock Today.it

"Ha fatto il pornodivo": la rivelazione sul corteggiatore di Uomini e Donne e la reazione di Maria De Filippi (video) Today.it

Uomini e Donne. Cresce la curiosità rispetto alle scelte dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. La registrazione della prossima puntata del programma – che ricordiamo va in onda dal lunedì al ...Cicogna in arrivo per un’amata coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la cui storia ha fatto sognare i tanti fan del dating-show. I due, nella giornata di ieri, ...