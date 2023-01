Uno dei leader dell’Isis è stato ucciso in Somalia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) In un’operazione condotta dalle truppe speciali americane, èuno dei. Secondo quanto hanno riferito degli alti funzionari di Pentagono e Consiglio per la Sicurezza nazionale in un briefing ai giornalisti, si tratta di Bilal al-Sudani, uno dei capi delloislamico nel Corno d’Africa. L’azione è avvenuta in una zona montuosa nel Nord della. Nessun civile e nessun soldato americano è rimasto ferito odurante il blitz fatto con elicotteri. L’obiettivo principale era la cattura di Al-Sudani. Durante il blitz, sono stati uccisi anche altri dieci miliziaini. Washington teneva nel radar Al-Sudani da diversi anni, da una decina era diventato uno dei bersagli americani. Negli ultimi mesi poi le informazioni di intelligence hanno ...

Riparare i racconti ècompiti di chi si occupa di giustizia riparativa. Un esempio straordinario di questo lavoro ci viene offerto da un libro sconvolgente (lo consiglio solo ai lettori forti,...Fatta eccezione per la divinità che lo abitava sin dall'iniziotempi, e che non aveva alcuna ...dopo l'altro, tutti impegnati in una sfida innanzitutto con sé stessi, con i propri limiti, in ...

Zuppi: "Non abituiamoci alla guerra Questo è uno dei compiti dell’informazione" il Resto del Carlino

Riqualificato il museo archeologico "È uno dei nostri fiori all’occhiello" il Resto del Carlino

Cisgiordania, folla al funerale di uno dei palestinesi uccisi a Jenin - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Blitz in Somalia: ucciso uno dei capi dell’Isis La Stampa

Terrorismo, blitz Usa in Somalia: ucciso uno dei capi dell’Isis Adnkronos

Se il compostaggio domestico non è ancora nella lista dei buoni propositi di condotta ecologica per l'anno appena iniziato, mettiamolo subito in cantiere per più di una ragione. Questa forma di econom ...Con tanti pregi e poche ombre, la Salernitana dunque sbanca Lecce e fa un bel balzo in classifica, di sicuro lo compie verso la serenità ritrovata. 27 gennaio: una data che sblocca un ricordo ...