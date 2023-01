United Rugby Championship | Zebre Parma | con gli Ospreys occasione da non perdere

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Torna dopo la pausa per le coppe europee l’e tornano al Lanfranchi leche ospitano i gallesi. Una sfida tra due squadre in difficoltà, alle prese con una stagione deludente e che dovranno anche fare i conti con le assenze alla vigilia dell’inizio del Guinness Sei Nazioni. La squadra guidata da Fabio Roselli è ancora a caccia del primo successo stagionale, anche se sono state tante le partite perse di poco, decise da un’azione o un errore e, dunque, gli emiliani non sono lontanissimi dalle dirette avversarie. Servirà, però, una difesa dominante contro i gallesi per limitare l’attacco ospite e colpire con il proprio gioco. Di contro glihanno vinto solo 3 partite, con due pareggi e sette sconfitte. Guardando ai ...