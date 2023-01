Un posto al sole | trama 27 gennaio 2023 | un gesto inaspettato

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Alberto Palladini sarà il grande protagonista della puntata di Unaldi venerdì 27. L'avvocato, in particolare, compirà unclamoroso che potrebbe compromettere la relazione tra Lia Longhi e Diego Giordano. Intanto, Viola sarà completamente disorientata dopo l'appassionato bacio con Damiano. Quest'ultimo, nonostante avesse deciso di abbandonare il suo incarico di agente di scorta della Bruni, si è presentato da lei all'improvviso per congedarsi di persona. I due, però, non sono riusciti a tenere a freno l'attrazione reciproca e si sono baciati. Dopo questo momento di intimità e vicinanza, Viola sarà molto confusa e non saprà che direzione dare alla propria vita sentimentale. Tuttavia, la professoressa sarà consapevole di non poter intraprendere una storia d'amore con ...