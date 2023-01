“Un papà meraviglioso” Marco lascia i suoi amori | la compagna e la figlia piccola È morto a lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023)schiacciato da un macchinario a. È la terribile storia diPessotto, 56 anni, chelaSabina, laGloria di 7 anni e la sorella Susanna. Abitava a Sacile, provincia di Pordenone, e ogni giorno si recava alpochi chilometri più a ovest nella falegnameria a Colle Umberto, Treviso. Una vita tranquilla, fatta di casa,e la passione per le moto. Fino a quel maledetto incidente nel mobilificio della zona industriale di Campardo quando una macchina bordatrice gli è crollata addosso e perPessotto non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Leggi anche: “Gemelle da record”. Italia in festa per ...