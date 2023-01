“Un miliardo di euro per la Serie A” | c’entrano i diritti TV!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Con l’entrata in scena deiTv nel mondo del calcio, la quantità di denaro all’interno di questo mondo è aumentata vertiginosamente, con i club che hanno iniziato, già all’inizio degli anni 2000, a spendere cifre folli e spropositate per molti calciatori, anche non di primissimo livello. L’esempio che abbiamo oggi di quanto i ricavi deiTv stiano incidendo sul mondo del calcio è dato dalla differenza di budget tra le squadre di Premier League rispetto a quello di tutte le altre squadrepee.TvNovità suiTv: arriva una proposta dagli Stati Uniti! Una novità in questo senso potrebbe arrivare anche inA. Infatti secondo l’agenzia Reuters i 20 club del massimo campionato di calcio italiano sono stati informati ...